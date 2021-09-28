Премьера второго сезона "Бриджертонов" должна состояться в 2022 году.

Стриминговая платформа Netflix показала отрывок второй части американского телесериала "Бриджертоны". Видео собрало уже более 1,5 миллиона просмотров.

В ролике показан главный актер Энтони Бриджертон, который догоняет девушку. Они начинают разговаривать и выясняется, что Энтони ищет себе возлюбленную, но у него завышена стандарты к потенциальной половинке.

Также известно, что второй сезон выйдет в 2022 году, а затем Netflix покажет еще и третью, а потом и четвертую части сериала.

Читайте такжеВышел новый трейлер фильма о принцессе Диане с Кристин СтюартНапомним, в основу сюжета лёг роман "Герцог и я" Джулии Куинн, главные роли сыграли Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор. Действие картины разворачивается в Лондоне вокруг семьи Бриджертонов, где восемь братьев и сестер. Главная цель - женить Энтони, старшего брата.

Главные роли сыграют Фиби Дайневор (Дафна Бриджертон), Реге Пейдж (Саймон Бассет, герцог Гастингс), Джонатан Бейли (Энтони Бриджертон, виконт Бриджертон), Голда Рошавель (королева Шарлотта).

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Автор: Диана Могилевич