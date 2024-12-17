Новые сезоны раскроют все тайны бункера и завершат историю последних людей на Земле.

Сериал "Тайна бункера" продлили на третий и четвертый сезоны. Компания Apple TV+ объявила о продолжении успешного проекта, когда второй сезон еще продолжается.

Как сообщили на сайте Apple TV+, новые два сезона станут последними. Создатели сериала планируют раскрыть все тайны загадочного бункера и завершить историю последних людей на Земле. По их словам, еще примерно двух десятков серий хватит, чтобы полноценно раскрыть эту историю.

Сейчас на стриминговой платформе доступны к просмотру первый сезон картины и пять серий второй части. Выход последнего эпизода запланирован на 17 января. К слову, премьера второго сезона состоялась с 96% оценкой от критиков Rotten Tomatoes. А вот зрители не так положительно оценили новую часть проекта. На данный момент аудитория поставила 62% сериалу.

"Тайна бункера" снят на основе трилогии писателя Хью Гоуи "Бункер". Кстати, та Ребекка Фергюсон, которая перевоплотилась в главную роль инженера Джульетты Николс, выступили исполнительными продюсерами сериала. Как известно, в картине рассказывается о последних 10 000 людей на Земле. Они прячутся от внешнего мира в подземном бункере.

Они не знают, когда и кто создал это укрытие, ведь многие из них родились и выросли в нем. Инженер Николс пытается разгадать эту историю и выяснить, есть ли жизнь за пределами бункера.

"Экранизация эпических романов Хью с нашими партнерами в Apple была чрезвычайно полезной, и мы очень рады, что имеем возможность вывести эту полную историю на экран в течение четырех сезонов. Мы не можем дождаться момента, когда раскроем для поклонников все тайны, содержащиеся в стенах бункера", - отметил шоураннер сериала Грэм Йост.

Напомним, ранее стали известны первые подробности нового фильма Мстислава Чернова, который снял "20 дней в Мариуполе". В сети появилось также первый кадр из киноленты.

Вас также могут заинтересовать новости: