Клип снят на песню "Миг".

Украинские актеры Тарас Цымбалюк и Даша Трегубова снялись в клипе российской группы "Ленинград".

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Также в клипе снялись еще две украинские звезды - Ольга Голдис и Виктория Варлей. Стоит отметить, что лидером группы является Сергей Шнуров, который посещал оккупированный полуостров Крым и даже был внесен в базу "Миротворец".

О чем клип

Две украинские актрисы, которым по сюжету под 40 лет, борются за сердце одного мужчины Тараса. При этом он флиртует сразу с двумя. Затем они оказываются обе в туалете и устраивают драку. В результате они не могу вернуться в зал к предмету своего обожания, и Тарас достается третьей девушке - Даше Трегубовой. Суть клипа в том, чтобы высмеять взрослых женщин, которые злоупотребляют пластическими операциями, а потом хотят "замутить" с молодым кавалером.

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Автор: УНИАН