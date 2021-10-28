Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится новый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В девятом эпизоде шоу "Танцы со звездами" зрителей ждет специальное событие на паркете, которое невозможно пропустить - пары будут танцевать под любимые хиты группы "Океан Эльзы". Участники будут выступать под песни, которые у них ассоциируются с определенным событием в жизни и сопровождали в разных ситуациях. Вечер будет посвящен 27-летию деятельности любимой группы.

Пар на шоу осталось всего пять, а значит борьба за места в финале становится еще ожесточеннее. Перед выступлением звезды откровенно расскажут о своих самых больших страхах и опасениях на пути к победе в проекте. В воскресенье станет известно, станцуют ли Дмитрий Каднай и Алина Ли, которые на прошлой неделе получили иммунитет на шоу, ведь пропустили выступление из-за болезни.

В это воскресенье будет вести балкон ведущий шоу "Маскарад" и "Твой День" на телеканале 1+1 Тимур Мирошниченко. А вот оценивать выступления участников будет постоянная тройка судей: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Читайте такжеТина Кароль обнажилась в новом клипе и эротично станцевала под дождемА с этой недели зрители смогут самостоятельно выбирать звезду, которая выйдет на главный танцевальный паркет страны в следующем сезоне "Танцев со звездами". В воскресенье холостяк Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан станцуют танец, который они готовят к свадьбе. Следите за официальными страницами шоу в социальных сетях и голосуйте, кого мечтаете увидеть в проекте в следующем году.

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Автор: Диана Могилевич