Стало известно, кто станет третьим судьей нового сезона "Танцев со звездами"
Третьим судьей четвертого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами" стал народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис.
Об этом стало известно во время "Сніданку з 1+1".
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"И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Этот праздник принесет нам встречи с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу ", – сказал в видеообращении хореограф.
Отметим, что Григорию Чапкису уже исполнилось 90 лет.
Напомним, что свое участие в новом сезоне "Танцев со звездами" уже подтвердили Влад Яма и Екатерина Кухар.
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