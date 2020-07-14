Стало известно, кто станет третьим судьей нового сезона "Танцев со звездами"

Свое участие в новом сезоне "Танцев со звездами" уже подтвердили Влад Яма и Екатерина Кухар.

Третьим судьей четвертого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами" стал народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Об этом стало известно во время "Сніданку з 1+1".

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"И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Этот праздник принесет нам встречи с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу ", – сказал в видеообращении хореограф.

Отметим, что Григорию Чапкису уже исполнилось 90 лет.

Напомним, что свое участие в новом сезоне "Танцев со звездами" уже подтвердили Влад Яма и Екатерина Кухар.

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