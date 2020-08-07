Звезда "Безумной свадьбы" станет участником новых "Танцев со звездами"

К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта "Танцы со звездами" присоединился актер Арам Арзуманян.

Уже несколько недель в социальных сетях распространяется # танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу "Танцы со звездами".

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К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта "Танцы со звездами" присоединился актер, звезда комедии "Безумная свадьба" и сериала "Великі Вуйки" Арам Арзуманян.

На своих страницах в Tik Tok и Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов # танциззиркамиchallengе от футболиста Сергея Мельника.

Веселое видео в формате Tik Tok актер записал в гримерке. Арам держит в руках телефон, на экране которого видит видео Сергея Мельника, который передает ему вызов # танциззиркамиchallengе. В следующем кадре актер появляется уже в репетиционном зале, где танцуя под саундтрек проекта сообщает, что принимает вызов, и передает его телеведущей Ольге Фреймут.

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