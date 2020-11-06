Треки посвящены конфликту в Нагорном Карабахе.

Группа System of a Down после 15 лет перерыва выпустила две новые песни. Оба трека посвящены конфликту Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

Читайте также"Короли классического рока": AC/DC презентовали новый клип (видео)Композиции музыканты презентовали на своей странице в Facebook.

«Настало время сделать это сейчас, мы вчетвером должны сказать кое-что чрезвычайно важное в один голос. Эти две песни – Protect The Land («Защищайте землю») и Genocidal Humanoidz («Геноцид гуманоидз») говорят о страшной и серьезной войне, развязанной против наших культурных Родин – Арцаха и Армении», – отмечается в их сообщении.

System of a Down трек Protect The Land

System of a Down трек Genocidal Humanoidz

Также указывается, что средства от продажи песен используют для оказания помощи и закупки базовых принадлежностей пострадавшим от боевых действий.

Стоит отметить, что все участники группы имеют армянское происхождение и поддерживают непризнанный Нагорный Карабах.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане заявили, что в ходе успешного наступления взяли под контроль несколько сел Нагорного Карабаха, но в Армении эту информацию отрицали.

Обе стороны заявляют, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники.

Главы МИД обеих стран договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях: стороны должны были обменять военнопленных, удерживаемых лиц и тела погибших. Несмотря на это, боевые действия продолжились. Стороны обвинили друг друга в срыве перемирия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц