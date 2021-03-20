Серж Танкян / фото nme.com

Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян презентовал мини-альбом Elasticity и выпустил клип к одному из треков Electric Yerevan.

Читайте такжеХит группы System Of A Down стал лучшей метал-песней 21 векаРолик размещен на YouTube-канале музыканта.

«Когда несколько лет назад я задумал сделать еще один альбом с ребятами из System of a Down, я начал работать над треками, которые писал, придерживаясь рокерского формата. Поскольку мы не пришли с группой к общему мнению по поводу будущего альбома SOAD, я решил выпустить эти песни под своим псевдонимом», - отметил Танкян.

Electric Yerevan: клип

Новый клип на трек Electric Yerevan отсылает к протестам в столице Армении Ереване в 2015 году, связанным с повышением тарифов на электричество.

Elasticity: что известно об альбоме

В альбом вошло пять песен:

  • Elasticity,
  • Your Mom,
  • How Many Times?
  • Rumi,
  • Electric Yerevan.

В феврале вышел клип на заглавный трек альбома Elasticity.

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Автор: Катерина Шварц