Фронтмен System of a Down Серж Танкян выпустил мини-альбом и клип к треку (видео)

Музыкант с группой не пришли к общему мнению по поводу будущего альбома, и он решил выпустить несколько композиций сам.

Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян презентовал мини-альбом Elasticity и выпустил клип к одному из треков Electric Yerevan. Читайте такжеХит группы System Of A Down стал лучшей метал-песней 21 векаРолик размещен на YouTube-канале музыканта. «Когда несколько лет назад я задумал сделать еще один альбом с ребятами из System of a Down, я начал работать над треками, которые писал, придерживаясь рокерского формата. Поскольку мы не пришли с группой к общему мнению по поводу будущего альбома SOAD, я решил выпустить эти песни под своим псевдонимом», - отметил Танкян. Electric Yerevan: клип Новый клип на трек Electric Yerevan отсылает к протестам в столице Армении Ереване в 2015 году, связанным с повышением тарифов на электричество. Elasticity: что известно об альбоме В альбом вошло пять песен: Elasticity,

Your Mom,

How Many Times?

Rumi,

Electric Yerevan. В феврале вышел клип на заглавный трек альбома Elasticity. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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