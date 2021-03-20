Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян презентовал мини-альбом Elasticity и выпустил клип к одному из треков Electric Yerevan.
Читайте такжеХит группы System Of A Down стал лучшей метал-песней 21 векаРолик размещен на YouTube-канале музыканта.
«Когда несколько лет назад я задумал сделать еще один альбом с ребятами из System of a Down, я начал работать над треками, которые писал, придерживаясь рокерского формата. Поскольку мы не пришли с группой к общему мнению по поводу будущего альбома SOAD, я решил выпустить эти песни под своим псевдонимом», - отметил Танкян.
Electric Yerevan: клип
Новый клип на трек Electric Yerevan отсылает к протестам в столице Армении Ереване в 2015 году, связанным с повышением тарифов на электричество.
Elasticity: что известно об альбоме
В альбом вошло пять песен:
- Elasticity,
- Your Mom,
- How Many Times?
- Rumi,
- Electric Yerevan.
В феврале вышел клип на заглавный трек альбома Elasticity.
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