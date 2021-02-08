Главной звездой шоу Супербоул 2021 стал певец The Weeknd, исполнивший в перерыве матча сразу 9 песен.

Финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки под названием Супербоул (Super Bowl) смело можно назвать главным спортивным событием страны.

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И если спортивная составляющая этого события не так сильно волнует жителей других стран мира, то околоспортивная часть притягивает к экранам даже тех, кому американский футбол абсолютно безразличен. А все дело в том, что перед матчем и в перерыве многочисленную публику прямо на стадионе развлекают звезды первой величины. В этом году эта задача выпала The Weeknd и Майли Сайрус.

Провокационная Майли Сайрус разогревала публику перед матчем. Певица исполнила несколько песен, в том числе два дуэта с рок-легендами Билли Айдолом и Джоан Джетт, появившимися на ее седьмом студийном альбоме Plastic Hearts (2020).

Ну а главной звездой Супербоул 2021 стал певец The Weeknd, исполнивший в перерыве между таймами матча сразу 9 песен, завершив шоу своим хитом-рекордсменом Blinding Lights.

Команда The Weeknd сумела поставить грандиозное шоу, использовав образы из клипов музыканта на треки из его последнего альбома After Hours (2020).

Кроме того, Супербоул, который считается одним из самых дорогих шоу на планете, известен своими рекламными роликами с участием суперзвезд, которые показывают на больших экранах в перерывах между таймами. В частности, в этом году к этой части шоу приложили руку знаменитый режиссер Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Социальная сеть», «Манк»), под Супербоул снявший рекламу пива.

Также в других рекламных роликах засветились Тимоти Шаламе, Вайнона Райдер, Мэттью Макконахи, Дрейк и другие.

Кто же одержал победу в финале Супербоул 7 февраля, вы сможете узнать по ссылке.

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Автор: Марина Григоренко