Фильмы ужасов и триллеры давно заняли свою нишу в кинематографе - любители адреналина частенько просматривают их перед сном. УНИАН подскажет, какие киноленты названы, как самые страшные фильмы ужасов не для слабонервных.
Невероятно жуткие фильмы ужасов - ТОП-5 вариантов
Если вы хотите смотреть фильмы ужасов и понимать, что тратите время не зря, получая необходимые эмоции, но выбирайте фильм из списка ниже - однозначно останетесь под впечатлением:
- "Другие" (The Others, 2001)
Культовый фильм, который вышел в самом начале XXI века, с Николь Кидман в главной роли. Исторический хоррор о женщине, муж которой сражался на войне, а она осталась одна с детьми. Однажды из дома пропали все слуги, а из тумана, окутавшего землю, вышли трое людей, утверждавших, что они раньше работали здесь и хотели бы вернуться снова.
- "Тихое место" (A Quiet Place, 2018)
Сюжет фильма разворачивается вокруг семьи, живущей в США, в одной из глубинок страны. Женщина, мужчина и двое детей ничем не отличаются от других семей в Америке, но в их доме обитают монстры, которые реагируют на любой звук и начинают атаковать. Семья научилась общаться жестами, но появилась другая проблема.
- "Ведьма" (The Witch, 2015)
Действие происходит в 1630 году, семья колонистов переселяется с плантации на ферму в Новой Англии. Все идет неплохо, но через некоторое время младший ребенок супружеской пары таинственным образом исчезает.
- "Бабадук" (The Babadook, 2014)
Главная героиня фильма Амелия несколько лет назад потеряла мужа, но родила сына, которому всю жизнь мерещатся чудища. Однажды мальчик просит маму почитать ему книгу про монстров, и с этого момента все страхи и фантазии превращаются в реальность.
Данная картина - это те самые новые фильмы ужасов, которые можно пересматривать несколько раз и не терять ощущение жутких мурашек.
- "Заклятие" (The Conjuring, 2013)
Если вы искали фильмы ужасов на реальных событиях, то этот фильм - ваш вариант. Сюжет разворачивается вокруг семьи Перрон, которая существовала на самом деле, и жила в окружении добрых и злых духов. Супруги были исследователями паранормальных явлений, а сам фильм основан на двух случаях из их жизни.