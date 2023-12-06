Мы собрали лучшие фильмы ужасов для тех, кто хочет "пощекотать нервы"

Фильмы ужасов и триллеры давно заняли свою нишу в кинематографе - любители адреналина частенько просматривают их перед сном. УНИАН подскажет, какие киноленты названы, как самые страшные фильмы ужасов не для слабонервных.

Невероятно жуткие фильмы ужасов - ТОП-5 вариантов

Если вы хотите смотреть фильмы ужасов и понимать, что тратите время не зря, получая необходимые эмоции, но выбирайте фильм из списка ниже - однозначно останетесь под впечатлением:

"Другие" (The Others, 2001)

Культовый фильм, который вышел в самом начале XXI века, с Николь Кидман в главной роли. Исторический хоррор о женщине, муж которой сражался на войне, а она осталась одна с детьми. Однажды из дома пропали все слуги, а из тумана, окутавшего землю, вышли трое людей, утверждавших, что они раньше работали здесь и хотели бы вернуться снова.

"Тихое место" (A Quiet Place, 2018)

Сюжет фильма разворачивается вокруг семьи, живущей в США, в одной из глубинок страны. Женщина, мужчина и двое детей ничем не отличаются от других семей в Америке, но в их доме обитают монстры, которые реагируют на любой звук и начинают атаковать. Семья научилась общаться жестами, но появилась другая проблема.

"Ведьма" (The Witch, 2015)

Действие происходит в 1630 году, семья колонистов переселяется с плантации на ферму в Новой Англии. Все идет неплохо, но через некоторое время младший ребенок супружеской пары таинственным образом исчезает.

"Бабадук" (The Babadook, 2014)

Главная героиня фильма Амелия несколько лет назад потеряла мужа, но родила сына, которому всю жизнь мерещатся чудища. Однажды мальчик просит маму почитать ему книгу про монстров, и с этого момента все страхи и фантазии превращаются в реальность.

Данная картина - это те самые новые фильмы ужасов, которые можно пересматривать несколько раз и не терять ощущение жутких мурашек.

"Заклятие" (The Conjuring, 2013)

Если вы искали фильмы ужасов на реальных событиях, то этот фильм - ваш вариант. Сюжет разворачивается вокруг семьи Перрон, которая существовала на самом деле, и жила в окружении добрых и злых духов. Супруги были исследователями паранормальных явлений, а сам фильм основан на двух случаях из их жизни.

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