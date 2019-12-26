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Госкино выделит 50 миллионов гривень на фильм "Бабий яр"

10:43, 26 декабря 2019
Кино и музыка
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Фильм "Бабий яр" выйдет в 2020 году / фото: УНИАН

Государственное агентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривень государственной поддержки на производство фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр".

Об этом сообщается на сайте агентства.

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Государственная поддержка составит 32% от общей стоимости производства фильма.

Кинопроект исторической драмы "Бабий Яр" совместного украино-немецкого производства стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Сергей Лозница, продюсер фильма – Сергей Лавренюк.

"Бабий Яр сценариста и режиссера Сергея Лозницы – это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", - отметили в Госкино.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Госагентство по вопросам кино заключило соглашение о предоставлении финансовой поддержки на производство документального фильма "Миссия-Космос".

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Теги: #фильм#Госкино