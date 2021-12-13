Точной статистики просмотров компания пока не предоставила.

Выход долгожданного продолжения сериала "Секс в большом городе" стал лучшим стартом среди сериалов HBO Max. Премьера сериала "И просто так..." стала самой просматриваемой за всю историю существования платформы.

Читайте такжеВышел новый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" на украинском (видео)Об этом сообщает издание The Wrap со ссылкой на представителей сервиса.

Первые две серии сиквела также заняли первое и второе место в рейтинге самых популярных шоу на платформе, однако точной статистики просмотров компания пока не предоставила.

Согласно HBO Max, количество зрителей оригинального сериала "Секс в большом городе" увеличились после премьеры сиквела. По данным компании, их стало "на 59% больше, чем на прошлой неделе".

"И просто так" рассказывает о событиях, которые произошли спустя 20 лет после оригинального сериала. Из главных героинь к своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). А вот Ким Кэттролл, исполнившая роль Саманты Джонс, от участия в продолжении отказалась.

Напомним, в честь премьеры сиквела "Секса в большом городе" зрителям приготовили сюрприз - на Манхэттене воссоздали точную копию квартиры главной героини сериала Кэрри Брэдшоу. Апартаменты сдаются в аренду.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Малюга