Рассказываем, какие премьеры запланированы на последний месяц этого года.

Конец года обещает быть очень насыщенным в плане премьер сериалов. Зрителей ждут как новинки, так и продолжения уже известных проектов.

Три сосны

Премьера детективного сериала состоится 2 декабря. Сюжет основан на серии романов Луизы Пенни о главном инспекторе Ганаше, который расследует убийства видя то, чего не видят другие - мистику в повседневной жизни, свет в трещинах, приведений. Расследуя серию убийств в деревушке Три Сосны, он обнаружит шокирующие тайны и встретится с призраками. Главную роль сыграл Альфред Молина.

Джордж и Темми

Премьера состоится 4 декабря. Этот биографический сериал рассказывает историю американских певцов Джорджа Джонса и Темми Уайнетт. Джордж и Темми были популярны в 1970-х, выступали дуэтом, были женаты и воспитывали дочь, однако после шести лет их брак распался из-за алкогольной зависимости Джорджа.

Примечательно, что сценарий написан на основе мемуаров их дочери Джорджетт Джонс.

Сокровище нации

Продолжение франшизы с Николасом Кейджем выйдет 14 декабря. В этот раз любительница привлючений Джесс со своей командой отправляется искать утраченное сокровище, чтобы узнать тайну своей семьи. Главная роль в картине досталась Лизетте Алексис.

Шантаж

16 декабря на Netflix выйдет сериал о юристе-новичке из ЦРУ, который стремительно попал в опасный мир шпионажа и международную силовую политику. Главные роли исполнили Ной Сентинео и Лора Геддок.

Эмили в Париже

Третий сезон сериала о моднице Эмили выйдет на Netflix 21 декабря. Компания, в которой работает главная героиня, открывает филиал во Франции.

Девушка отправляется туда, чтобы работать там и развивать маркетинговую стратегию, однако в сериале показана не только ее работа, а и наполенная драматическими и смешными приключениями жизнь.

Ведьмак: Кровное происхождение

Сериал станет доступен на Netflix 25 декабря. События в сериале будут разворачиваться за 1200 лет до приключений Геральта. Главная героиня - воинственная Эйле.

Она покинула свой клан и королеву, чтобы стать блуждающим музыкантом, но судьба заставила ее вновь взять в руки оружие. Главные роли сыграют София Браун, Лоуренс О'Фуорейн, Мишель Ео.

Напомним, Джонни Депп появится в новых "Пиратах Карибского моря".

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