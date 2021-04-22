Прошедший 2020 год порадовал зрителей многими захватывающими сериалами.

Из-за пандемии коронавируса 2020 год не был успешным для киноиндустрии. Многие сериалы вышли в эфир с опозданием или собрали маленькую прибыль. Сериалы прошедшего года отличаются большим разнообразием тем. На экраны вышли и детективные триллеры, и напряженная социальная драма, и феминистское кино. Для почитателей любого жанра найдется сериал по вкусу среди образцов 2020 года.

1. "Миссис Америка", драма, 9 серий

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: новинки французского кино и финал сериала «Сокол и Зимний солдат»Действие сериала происходит в Америке 1970-ых годов. В американском обществе горячо обсуждаются поправки в конституцию о равноправии мужчин и женщин. В центре сюжета - противостояние консервативной активистки Филлис Шлэфли, которая выступает против поправок, и сторонница равноправия. Главные роли сыграли знамениты актрисы Кейт Бланшетт и Элизабет Бэнкс.

2. "Защищая драма", криминальная драма, 8 серий

Напружённый и эмоциональный криминальный рассказывает сложную историю окружного прокурора, сыгранного Крисом Эвансом. В одной из школ Бостона жестоко убили ученика, а все улики указывают на 14-летнего сына прокурора Джейкоба. Отец не верит в виновность своего сына и всячески пытается его оправдать. Сериал сочетает в себе элементы семейной драмы и напряженного детектива. Интерес к просмотру подогревает то, что зритель распутывает эту историю вместе с героями и не знает всех ответов заранее.

3. "Дракула", ужасы, драма, 3 серии

Режиссеры "Шерлока" и "Доктора Кто" Марк Гэтисс и Стивен Моффат представили очередной стильный и остроумный сериал. Это зловещая интерпретация истории о знаменитом кровопийце Дракуле. Действия сериала затрагивают как начало 1900-ых годов, так и наши дни. Клас Банг в роли Дракулы строит планы по захвату Великобритании.

4. "Чужак", триллер, детектив, 10 серий

Телеканал HBO представил экранизацию одноименного романа Стивена Кинга в форме сериала. В небольшом американском городке был найден изуродованный труп мальчика со следами человеческих укусов. В убийстве подозревают школьного учителя, но у него есть алиби. Тем временем у дома погибшего мальчика замечают человека в капюшоне с искаженным лицом.

5. "Загрузка", комедия, научная фантастика, 10 серий

Создатель сериала "Офис" представил комедийную новинку в научно-фантастических декорациях. Действия сериала разворачиваются в мире, где люди после смерти могут "загрузить" себя в виртуальную загробную жизнь. Главный герой после смерти в аварии под давлением девушки соглашается загрузиться в элитный сервис «Lake View». Там он начинает тесно общаться с девушкой из техподдержки, которая подозревает, что смерть парня не была случайной.

6. "Нормальные люди", романтика, драма, 12 серий

Ирландский сериал рассказывает о нежной и чувственной первой любви. Он - популярный футболист из дружной и бедной семьи, а она - нелюдимая отличница из богатой и плохой семьи. Сериал показывает зарождение их дружбы, а затем и нежных чувств.

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Автор: Екатерина Пулатова