Сериал вышел в марте 2019 года, а второй сезон - 18 июня этого года.

Стриминговый сервис Netflix закрывает подростковый хоррор-сериал под названием "Тайный орден" после двух сезонов.

Читайте такжеНа Netflix покажут мультфильм о британской группе GorillazОб этом сообщил шоураннер проекта Деннис Хитон в Twitter. Он также кратко описал, что могло бы произойти с героями в третьем сезоне.

Причина такого решения не называется.

"Это был один из лучших опытов в моей жизни. К сожалению, мы не вернемся, но я всегда буду хранить воспоминания и украденный реквизит… P.S. Джек точно мог воскресить Алиссу из мертвых, но вернулась бы она не такой, как прежде. В стиле "Кладбища домашних животных"… И куча других трупов с ней бы тоже повылазила", - говорится в сообщении.

Сериал вышел в марте 2019 года, а второй сезон - 18 июня этого года. "Тайный орден" рассказывал о студенте Джеке (Джейк Мэнли), который присоединяется в колледже к тайному обществу и начинает практиковать черную магию.

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Автор: УНИАН