Создатель "Черного зеркала" снимет фильм о 2020-м / скриншот
Создатель научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер снимет для стримингового сервиса Netflix псевдодокументальный фильм о 2020-м годе.
Читайте такжеСериал "Ход королевы" установил рекорд и стал самым популярным на NetflixОб этом сообщил актер Хью Грант в интервью Vulture.
По словам актера, он сіграет в новой картине Брукера роль историка, у которого берут интервью о событиях 2020 года.
Как рассказал Грант, его персонаж будет «довольно отталкивающим», но пообещал, что зрителям понравится его парик.
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