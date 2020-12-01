Ключевую роль в фильме сыграет Хью Грант.

Создатель научно-фантастического сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер снимет для стримингового сервиса Netflix псевдодокументальный фильм о 2020-м годе.

Читайте такжеСериал "Ход королевы" установил рекорд и стал самым популярным на NetflixОб этом сообщил актер Хью Грант в интервью Vulture.

По словам актера, он сіграет в новой картине Брукера роль историка, у которого берут интервью о событиях 2020 года.

Как рассказал Грант, его персонаж будет «довольно отталкивающим», но пообещал, что зрителям понравится его парик.

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Автор: УНИАН