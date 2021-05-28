Студия Marvel официально подтвердила информацию о том, что Оскар Айзек ("Звездные войны", "Люди Икс") сыграет главную роль в новом сериале "Лунный рыцарь".
Об этом свидетельствует сообщение в Twitter студии.
Слухи об этом появились еще осенью 2020 года. Позже об этом намекнул оператор Грегори Миддлтон.
Актер исполнит роль элитного наемника Марка Спектора в шести эпизодах шоу, а его оппонентом станет персонаж Итана Хоука.
"Лунный рыцарь" по комиксам Marvel: что известно
- Шоу снимет режиссер Мохамед Диаб ("Противостояние").
- Сценарий напишет Джереми Слейтер ("Академия Амбрелла").
- Премьера сериала на Disney+ запланирована на 2022 год.
"Лунный рыцарь" в комиксах
Впервые персонаж Лунного рыцаря появился в комиксах в 1975 году.
Его рассматривают как героя с множеством личностей. Навпример, в некоторых сериях он был воплощением египетского бога Луны Хонсу.
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