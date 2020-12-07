Пятый сезон должен был стать последним, но позже сериал продлили на шестой, финальный сезон.

Netflix не будет добавлять в сериал "Корона" предупреждение для зрителей о том, что его сюжет является вымыслом, как рекомендовало министерство культуры Великобритании.

Читайте такжеПравительство Британии просит Netflix добавить в сериал "Корона" предупреждение о вымышленном сюжетеВ Netflix заявили, что сериал является драмой, а зрители понимают, что это художественное произведение, основанное на исторических событиях.

"В итоге мы не планируем – и не видим в этом необходимости – добавлять дисклеймер", – отметили в компании.

Четвертый сезон "Короны" вышел 15 ноября. В нем снялись Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер, передает 112.ua.

Пятый сезон должен был стать последним, но позже сериал продлили на шестой, финальный сезон.

Роль королевы Елизаветы II в пятой части исполнит Имельда Стонтон. Стонтон сыграет Елизавету в XXI веке. Также уже найдена актриса на роль принцессы Маргарет в пятом сезоне. Австралийская актриса Элизабет Дебики ("Ночной администратор", "Тенет") в пятом и шестом сезонах сыграет принцессу Диану. Съемки пятого сезона стартуют летом 2021 года, поэтому он выйдет не раньше 2022 года.

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Автор: УНИАН