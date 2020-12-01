Премьера спецэпизода запланирована на 6 декабря.

HBO опубликовал тизер первого специального эпизода сериала «Эйфория» под названием «Часть один: Ру».

Читайте также"Мандалорец", "Мстители", "Очень странные дела": в США определили самые перспективные развлекательные франшизыРолик опубликован на YouTube-канале euphoria.

Судя по тизеру, героиня Зендаи звонит бывшему наркоману Али, которого играет Колман Доминго, после чего встречается с ним в кафе.

В тизере также появляется Джулс Вон в исполнении Хантер Шефер.

Сериал «Эйфория»: что известно

Американская телевизионная подростковая драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноимённом израильском мини-сериале.

Премьера сериала состоялась 16 июня 2019 года.

В июле 2019 года сериал был продлен на второй сезон, съемки которого были отложены на начало следующего года.

Сериал рассказывает о проблемах американских подростков. Его главные герои – 17-летняя наркоманка Ру и ее трансгендерная подруга Джулс.

Специальные эпизоды «Эйфории»

В октябре HBO анонсировал выход двух рождественских специальных эпизодов «Эйфории».

Премьера первого спецэпизода запланирована на 6 декабря.

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Автор: Катерина Шварц