На 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер, продюсер Сергей Проскурня.

Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш Драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Огромная потеря для меня, для всех нас", - написал он.