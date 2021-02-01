Сергей Проскурня умер / фото УНИАН, Инна Соколовская

На 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер, продюсер Сергей Проскурня.

Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш Драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Огромная потеря для меня, для всех нас", - написал он.

Трагическую новость подтвердила и бывший народный депутат Ирина Подоляк.

"Проскурня ушел от нас....Сергей...Царства небесного...."- написала она в Facebook.

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Сергей Проскурня: чем он известен

Сергей Проскурня родился 28 ноября 1957 во Львове. Сергей Проскурня - украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

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Автор: Олег Давыгора