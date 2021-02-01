На 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер, продюсер Сергей Проскурня.
Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук в Facebook.
"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш Драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив. Огромная потеря для меня, для всех нас", - написал он.
Трагическую новость подтвердила и бывший народный депутат Ирина Подоляк.
"Проскурня ушел от нас....Сергей...Царства небесного...."- написала она в Facebook.
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Сергей Проскурня: чем он известен
Сергей Проскурня родился 28 ноября 1957 во Львове. Сергей Проскурня - украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).
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