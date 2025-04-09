В украинский прокат фильм выйдет 8 мая 2025 года.

Кинокомпания Tea Shop Productions показала трейлер психологического триллера "Серфер" (The Surfer) с Николасом Кейджем ("Дикие сердцем", "Невыносимая тяжесть огромного таланта", "Ренфилд", "Собиратель душ") в главной роли.

В центре сюжета фильма – мужчина, который возвращается в живописное место своего детства, чтобы провести день с сыном. Но вместо спокойствия он сталкивается с агрессией местных серферов, которые провозгласили себя хозяевами пляжа. Униженный, он решает не убегать, а остаться. Его одинокий протест превращается в бескомпромиссную войну – за уважение, за достоинство, за себя самого. В течение семи дней напряжение нарастает, границы стираются, а борьба становится все более жестокой. "Серфер" – история о человеке, которого загнали в угол... И который отказался сдаться.

Кроме Кейджа в фильме сыграли Финн Литтл ("Мой ангел", сериал "Йеллоустоун"), Рахель Роман ("Фуриоса: Безумный Макс. Сага"), Джулиан МакМехон ("Фантастическая четверка") и другие.

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Снял ленту ирландский режиссер Лоркан Финнеган ("Вивариум", "Ноцебо").

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 8 мая 2025 года.

Мировая премьера "Серфера" состоялась еще в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, однако в кинотеатры он попадет только через год.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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