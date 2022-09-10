Пока неизвестно до каких пор проект поставлен на паузу.

Сериал "Корона", который выходит на Netflix и рассказывает о британской королевской семье, пока поставлен на паузу. Известно, что новый сезон должен был выйти в ноябре. Однако сейчас премьера отложена на неопределенный срок.

Об этом информирует издание Deadline, цитируя слова сценариста и продюсера Питера Моргана.

"Корона" - это любовное письмо к Елизавете II, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы также прекратим снимать из уважения", - прокомментировал Морган.

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Как известно, еще в 2016 году, когда вышел первый сезон, другой продюсер сериала Стивен Долдри говорил: "Никто из нас не знает, когда наступит это время (смерть королевы, - ред), но было бы правильно и уместно проявить уважение к королеве. Это было бы просто данью уважения. Она - глобальная фигура, и мы должны это сделать", цитирует слова Долдри издание Deadline.

Отметим, сериал "Корона" впервые вышел на экраны в 2016 году. Сейчас показаны уже четыре сезона. Пятый планировали выпустить в конце осени 2022 года. Первые четыре сезона охватывали жизнь и правление Ее Величества с 1940-х до начала 1990-х годов. В первом и втором сезоне королеву сыграла английская актриса, обладательница двух премий "Эмми" и одной премии "Золотой глобус", а также четырёхкратная номинантка на премию BAFTA Клэр Фой. В третьем и четвертом сезоне главная роль досталась английской актрисе, лауреату "Оскара", "Эмми", четырёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус" и кубка Вольпи Венецианского международного фестиваля Оливии Колман. В пятом сезоне королеву должна была сыграть Имельда Стонтон.

Напомним, определен фильм, который примет участие в Нацотборе на Оскар-2023 от Украины.

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