Как сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино, это будет фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач.

Известен фильм, который примет участие в Национальном отборе на Оскар-2023 от Украины. Это "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач. Недавно был опубликован трейлер, а премьера состоится осенью 2022 года.

"Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе примет участие 1 фильм - "Клондайк" режиссера Марины Горбач", - сказано в сообщении Государственного агентства по вопросам кино.

"Клондайк" - это история молодой семьи, живущей в селе Грабово Донецкой области. Сначала их село оказывается под обстрелами, из-за чего часть мирных жителей вынуждена выезжать, а часть - прячется по подвалам. Согласно сюжету, в небе над селом сбивают пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" MH17. Это событие дает боям на Донбассе новый виток.

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"В мире картину восприняли тепло как кинокритики, так и зрители: ее рейтинг на платформе IMDb составляет 7,3, а на сайте Rotten Tomatoes — 95% с преимущественно одобрительными отзывами международной прессы (Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa)", - уточнили в агентстве по вопросам кино.

Напомним, в сети появился трейлер украинского фильма "Клондайк" о войне на Донбассе.

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