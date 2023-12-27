Новый фильм Аллена снят в Париже и его пригородах, в которых развивается детективно-ироническая драма, раскрашенная в фирменные авторские оттенки сатиры и черного юмора.

В канун Нового года, 28 декабря 2023 года, в украинский прокат выходит последний фильм контраверсионного режиссера со статусом живого классика – Вуди Аллена.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema расскажет, что стоит знать о пятидесятой ленте автора под названием "Счастливый случай" (Coup de chance), которая, по мнению европейской прессы и преданных фанатов режиссера, сочетает все лучшее из каталога автора и постановщика. Сам 88-летний Вуди Аллен обещал, что это его последний фильм, но действительно ли это так – посмотрим со временем.

О чем последняя лента Вуди Аллена

В центре сюжета фильма – красивая молодая парижанка Фанни, у которой, казалось бы, есть все: прекрасная работа в престижном аукционном доме, богатый муж Жан и заботливая мама Ками. Но пресыщенный буржуазный мир уж слишком контрастирует с мятежной юностью Фанни.

Однажды утром по дороге на работу она встречает своего одноклассника Алана, который сразу же признается ей, что он "без ума от нее". Их новая дружба быстро перерастает в роман, а муж Фанни постепенно начинает что-то подозревать – и у него множество секретов в шкафу, которые помогут ему разобраться с любовниками. Вмешаться в его зловещий план может только любящая теща, ну и, конечно же, удача.

Новый фильм Аллена снят в Париже и его пригородах, в которых развивается детективно-ироническая драма, раскрашенная в фирменные авторские оттенки сатиры и черного юмора, чем так славится многократный лауреат премии "Оскар".

Официальная премьера ленты состоялась в сентябре в рамках Венецианского кинофестиваля и собрала положительные отзывы критиков и прессы. В настоящее время оценка фильма На IMDb составляет 6,6 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 61 балл из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Что Вуди Аллен сам думает о своей последней работе

"Оскароносный" сценарист, актер и режиссер крайне закрыт и очень редко дает интервью или делает промо для своих лент. Но для своей последней работы Аллен сделал исключение, продвигая фильм в Венеции.

Сам режиссер так описывает картину: "Coup de Chance – это история романтики, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Снятый в городе и немного в сельской местности, он развивается вокруг романа двух молодых людей, которые являются старыми друзьями. В нем снимаются очень одаренные французские актеры и актрисы, все снято на французском языке и выглядит очень красиво в объективе великого кинематографиста Витторио Стораро. Остальное оставлю, чтобы удивить".

За свою многолетнюю карьеру Аллен успел сняли 50 полнометражных лент, которые собрали почти 600 миллионов долларов в мировом прокате. За долгую и насыщенную карьеру Вуди получил, помимо скандалов, несколько "Оскаров", "Золотых глобусов" и почетные награды Каннского и Венецианского кинофестивалей. Его актеры также систематически получали номинации на престижные премии и побеждали в них.

В чем особенность"последнего произведения" Аллена

"Счастливый случай" – определенно любовная открытка Парижу, как это было в "Полночи в Париже". Режиссер и команда снимали в самых красивых локациях столицы Франции и пригородов. Настоящая витрина самого романтичного города в мире, который, конечно, не так безупречен, как в кино, стала идеальным контрастом для сатирического, непредсказуемого мира Аллена, сдобренного черным юмором.

Помогали создавать визуальный шедевр Аллена его сестра и постоянный продюсер Летти Аронсторн из Gravier Productions и выдающийся оператор-постановщик Витторио Стораро, имеющий три премии "Оскар". Среди его работ такие шедевры, как: "Последнее танго в Париже" и "Последний император" Бернардо Бертолуччи, "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы и "Красные" Уоррена Битти. Стораро также был оператором четырех фильмов Вуди Аллена – "Светская жизнь", "Колесо чудес", "Дождливый день в Нью-Йорке" и "Фестиваль Рифкина".

Для продакшена "Счастливого случая" Аллен также привлек свою постоянную монтажерку Алису Лепселтер и художницу по костюмам Соню Гранде, которая получила похвалу критиков за свои работы в хитах "Вики Кристина Барселона" и "Полночь в Париже".

Каст "Счастливого случая": Аллен собрал лучших звезд французского кино

Это полностью французский проект американского классика, который собрал на одной площадке самых популярных исполнителей европейского кино. Молодые звезды сумели придать новые оттенки сценарным ходам режиссера и освежить уже привычную атмосферу его лент.

Так, исполнительница главной роли Фанни – белокура красавица Лу де Лааж ранее сияла в "Параллельных мирах Джулии" и "Черном ящике". Театральная звезда Мелвилл Пупо добился особого успеха в конце 2010-х и 2020-х годов с критически успешными фильмами "Офицер и шпион", "Одно прекрасное утро" и "Лето 85-го".

Валери Лемерсье, известная по фильмам "Голос любви" и "Астерикс и Обеликс в Британии", исполняет в ленте ключевую роль Камиль Моро – матери Фанни, которая обожает своего зятя Жана.Также украшает ленту Нильс Шнайдер, которого вы могли видеть в лентах "Банды Парижа", "Сибилл" и "Клубничка".

Какие еще фильмы Вуди Аллена стоит посмотреть

Для того, чтобы ознакомиться хотя бы с ключевыми лентами за более чем полувековую карьеру Аллена, вам понадобится не один и даже не 10 вечеров. В его фильмах играли лучшие актеры своего времени – от Дайан Китон до Скарлетт Йоханссон и Хоакина Феникса. И в отличие от большинства других классиков Аллен добился как коммерческого, так и критического успеха почти во всех мейнстримовых жанрах, кроме экшена.

Поклонникам любовных историй следует посмотреть "Энни Холл", комедий – "Бананы" и "Пурпурную розу Каира". Оценить исключительные драматические работы Кейт Бланшетт в "Голубом Жасмине" и Кейт Уинслет в "Колесе чудес" должен каждый киноман. Но, конечно, лучшим способом улучшить настроение после тяжелого дня является фэнтезийно-историческая комедия "Полночь в Париже", за которую Аллен получил еще одного "Оскара".

Для лучшего понимания "Счастливого случая" самое время ознакомиться с более поздними хитами Вуди Аллена в духе черного юмора, которые часто касаются темных сторон нашей жизни, в частности "Матч Пойнт" со Скарлетт Йоханссон и Джонатаном Риз-Майерсом – нетипичный психологический триллер 2005 года.

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