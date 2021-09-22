Логан решил дебютировать лентой с участием ЛГБТ-актера Тео Джермейна.

Двукратный номинант на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, американский драматург ("Джеймс Бонд", "Гладиатор", "Последний самурай") и кинопродюсер Джон Логан возьмется за съемки своего первого фильма.

Об этом пишет deadline.

Логан решил дебютировать лентой об исправительном лагере для геев с участием ЛГБТ-актера Тео Джермейна. Другие подробности будущего фильма не раскрывают.

Джермейн известный по роли Джеймса Салливана в сериале "Политик" для Netflix, а также Эбби Макинани в кинокартине "Работа над собой" продюсера Лилли Вачовски для Showtime.

Читайте такжеСтивену Кингу – 74: лучшие фильмы по книгам "короля ужасов"Тео Джермейн был рожден девушкой. Подростком он начал свою трансформацию. Сейчас актер идентифицирует себя как небинарную, то есть гендерно-нейтральную личность.

Как писал УНИАН, стриминговая платформа Apple TV+ представила первый полный трейлер своего будущего научно-фантастического фильма "Финч" с оскароносным Томом Хэнксом в главной роли.

А киностудия Sony опубликовала новый тизер сиквела экранизации комикса о космическом симбионте "Веноме", в котором появился намек на появление нового, но уже знакомого многим персонажа - Человека-паука.

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Автор: Виолетта Орлова