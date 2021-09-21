В ленте может появиться Человек-паук.

Киностудия Sony опубликовала новый тизер сиквела экранизации комикса о космическом симбионте Веноме, в котором появился намек на появление нового, но уже знакомого многим персонажа - Человека-паука.

Полуминутный проморолик, который вышел менее чем за месяц до премьеры, дополняет несколько сюжетных линий, о которых уже были стало известно из представленных ранее трейлеров.

В частности, показаны кадры борьбы Венома в исполнении Тома Харди с его врагом, другим симбионтом Карнажем, которого играет Вуди Харрельсон. Также показывается актриса Наоми Харрис в роли антигероини Визга.

Читайте такжеПремьеру "Венома 2" снова перенесли: подробностиКак известно, в фильме также снимается Мишель Уильямс - она играет возлюбленную Тома Харди.

В одной из сцен по столу ползет паук, которого убивает чья-то рука. В сочетании со слоганом "Вселенная расширяется" фанаты расценили это как намек на появление в фильме Человека-паука, которого сейчас играет Том Холланд.

— #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) September 19, 2021

Напомним, фильм "Веном 2: Карнаж" должен был появиться на больших экранах еще в октябре 2020 года, но пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы. Так, премьеру переносили несколько раз.

Релиз ленты в Украине должен состояться 14 октября.

Автор: Станислав Кожемякин