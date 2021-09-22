Хэнкс исполнит роль болеющего изобретателя, который ищет дом для своей собаки в постапокалиптическом мире.

Стриминговая платформа Apple TV+ представила первый полный трейлер своего будущего научно-фантастического фильма "Финч" с оскароносным Томом Хэнксом в главной роли.

Лента посвящена путешествию болеющего изобретателя Финча через постапокалиптический мир, чтобы найти новый дом для своей семьи - собаки и недавно созданного андроида.

Читайте такжеТому Хэнксу - 65: лучшие роли лучшего актера всех временРежиссером ленты выступил обладатель премии "Эмми" Мигель Сапочник, который снял несколько ключевых серий ставшего культовым сериала "Игра престолов".

Сценарий написали Крейг Лак и Айвор Пауэлл, а продюсированием занимаются Роберт Земекис, Фрэнк Смит и Найя Кукуков.

Изначально премьера фильма была запланирована на октябрь 2020 года, но из-за всемирной пандемии коронавируса ее пришлось перенести на 16 апреля, но в итоге релиз состоится 5 ноября на Apple TV+.

Как уже сообщал УНИАН, Хэнкс также снялся в фильме американского режиссера Уэса Андерсона вместе с такими именитыми коллегами, как Скарлетт Йоханссон, Эдриен Броуди, Билл Мюррей и Тильда Суинтон.

Автор: Станислав Кожемякин