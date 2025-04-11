Его обязательно стоит посмотреть.

Авантюрно-романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?", которая покорила зрителей в кинотеатрах и стала №1 среди кинорелизов года, уже появилась на Netflix.

Посмотреть ленту смогут только пользователи Netflix в Украине, ведь это эксклюзивный релиз для национальной аудитории. Кстати, "Когда ты выйдешь замуж?" стала первой по популярности на Netflix в Украине уже в первый день премьеры на стриминге.

"Всех киноманов, кто не успел посмотреть наш фильм в кинотеатрах Украины, приглашаем посмотреть на Netflix, а кто уже видел - посмотрите второй раз, ведь в домашнем уюте под бокал вина он также подарит вам отличное настроение, но по-другому", - отметил автор и режиссер Алексей Комаровский.

Видео дня

К слову, лента "Когда ты выйдешь замуж?" стала самым кассовым украинским фильмом 2025 года. Она собрала рекордную сумму в прокате - 40 570 606 гривень, а количество реализованных билетов - 243 647.

Главные роли сыграли Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Наталка Денисенко и Павел Текучев. К ним присоединились звезды из Хорватии, в частности, актер Домагой Янкович и другие.

Сейчас продолжается международный кинопрокат - фильм уже показывают в кинотеатрах США, Канады, Германии и Австрии.

"Нас радует и вдохновляет кинотетральный успех релиза и мы убеждены, что он найдет своего зрителя на Netflix", - отметил CEO United Content Hub Андрей Ногин.

Руководитель Телевизионного Бизнеса 1+1 Media Максим Кривицкий также высказался об успехе ленты, сказав об этом так:

"Мы гордимся, что фильм "Когда ты выйдешь замуж?" стал частью библиотеки Netflix. Это важный шаг не только для нашей команды, но и для всей украинской индустрии контента. Появление украинского кино на Netflix - это признание качества, таланта и потенциала наших творческих команд".

Кстати, фильм снят при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation. Производством занимались украинские кинокомпании FFILMS и IDEAFILMS в партнерстве с 1+1 Media, UCH, Словакия, Cinevilla Studio Latvia, MissArt, Хорватия.

Напомним, ранее Apple TV+ показал первый трейлер "Убийцебота" с Александером Скашгордом.

Вас также могут заинтересовать новости: