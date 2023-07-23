Для съемок в сериале Кардашьян примерила необычный образ.

Телеканал FX показал тизер 12-го сезона сериала "Американская история ужасов". В нем дебютирует Ким Кардашьян. Также в сериале снимется модель Кара Делевинь.

Как сообщает People, новый сезон сериала, получивший название "Деликатес", основан на романе "Нежное состояние". В нем рассказывается о женщине, которую преследует "зловещая фигура". Из-за этого она не может родить ребенка, а потому "готова на многое".

Адаптацией сценария делал Хэлли Фейффер, а созданием сериала традиционно занимался Райан Мерфи. Помимо Кардашьян и Делевинь в "Американской истории ужасов" появится одна из главных звезд прошлых сезонов - актриса Эмма Робертс.

В тизере показано, что Кардашьян примерит необычный образ. На видео она убаюкивала малыша на фоне зловещей версии песни Rock-A-Bye Baby.

Премьера нового сезона "Американской истории ужасов" может состояться уже этим летом. Однако создатели пока не называют точных дат.

Тизер 12-го сезона "Американской истории ужасов"

Что известно об "Американской истории ужасов"

Напомним, первый сезон сериала-антологии в жанре хоррор "Американская история ужасов" (American Horror Story) вышел в 2011 году. Он получил название "Дом-убийца". После этого выло выпущено немало новых сезонов: "Психбольница", "Шабаш", "Фрик-шоу", "Отель", "Роанок", "Культ", "Апокалипсис", "1984" и "Двойной сеанс" (этот сезон состоит из двух частей - "Красный прилив" и "Долина смерти").

В 2022 году вышел 11-ый сезон сериала под названием "Нью-Йорк". Теперь же создатели решили рассказать новую историю, посвятив ей 12-ый сезон.

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