Премьера нового сезона хоррор сериала состоится на Hulu 19 октября 2022 года.

Вышел первый тизер 11 сезона популярного хоррор-сериала в формате антологии "Американская история ужасов" (American Horror Story), который будет называться "Нью-Йорк Сити (New York City).

Премьера нового сезона состоится на Hulu 19 октября 2022 года, когда станут доступны сразу два эпизода. Всего сезон будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить по два один раз в неделю.

Какие-то детали о сюжете нового сезона AHS пока не раскрываются, однако уже известно, что роли в нем исполнят Билли Лурд, Закари Квинто, Лесли Гроссман, Дэнис о'Харе, Сандра Бернхард, Айзек Коул Пауэлл и другие, которые также появлялись в других сезонах. Будет и несколько новых имен, среди которых – Джо Мантелло, Пэтти Люпон, Чарли Карвер и Рассел Тови.

Также создатели сериала показали несколько новых персонифицированных постеров.

Американская история ужасов: что известно о сериале

Сериал-антология в жанре хоррор "Американская история ужасов" (American Horror Story) был создан Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком. Первый сезон под названием "Дом-убийца" вышел в 2011 году. Впоследствии вышли еще девять сезонов: "Психбольница", "Шабаш", "Фрик-шоу", "Отель", "Роанок", "Культ", "Апокалипсис", "1984" и "Двойной сеанс", состоящий из двух частей – "Красный прилив" и "Долина смерти". 11 сезон под названием "Нью-Йорк" выйдет осенью 2022 года.

Каждый сезон рассказывает совершенно новую историю, за редким исключением, не связанную с предыдущими сезонами. Некоторые сюжетные элементы каждого сезона в общих чертах вдохновлены реальными событиями.

Объединяют сезоны лишь некоторые актеры, задействованные в главных ролях. Чаще других в разных сезонах появлялись Эван Питерс и Сара Полсон. Также в сериале регулярно были задействованы Джессика Лэнг, Билли Лурд, Закари Квинто, Лесли Гроссман, Дэнис О'Хара, Лили Рейб, Таисса Фармига, Фрэнсис Конрой, Эмма Робертс, Кэти Бейтс, Анджела Бассетт, Леди Гага, Финн Виттрок и другие.

С другими сериальными новинками октября 2022 года вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

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