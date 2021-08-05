Фильм занял первое место в рейтинге / Скриншот YouTube
Российский фильм "Майор Гром: Чумной доктор" стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix.
Зарубежные зрители высоко оценили кинокомикс. Они оставили много восторженных отзывов в Twitter и на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
Согласно сюжету, майор петербургской полиции Игорь Гром, известный своим пробивным характером, сталкивается с загадочным противником - человеком в маске Чумного Доктора.
Интересно, что вторую строчку этого рейтинга занял фильм "Улица страха. Часть 1: 1994". А на третьем месте оказалась лента "Кроваво-красное небо".
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