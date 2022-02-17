Голливудские актеры позировали в объятиях друг у друга.

Главные герои нового "Бэтмена" показали себя в фотосессии для Entertainment Weekly. Кравиц и Паттинсона фотографировал Жизель Хернандес. К слову, недавно исполнительница роли Женщины-кошки уже снялась в фотосессии для Elle.

В интервью изданию Entertainment Weekly Зои Кравиц рассказала о некоторых съемочных подробностях и совместной работе с Робертом Паттинсоном.

"Роб был одет в костюм летучей мыши, и это был тест камеры с оператором-постановщиком и всеми остальными. Это было не просто чтение сценария в комнате. Это было пугающе, если не сказать больше", - рассказала актриса.

Зои Кравиц поделилась, что на съемочной площадке ее буквально очаровал взгляд Паттинсона.

"В сцене может происходить многое, но как только я могла посмотреть в глаза Роба, это сразу же возвращало меня в момент. Я видела в его глазах что-то, чего не видела прежде. Увидеть что-то новое и очень уязвимое было по-настоящему прекрасно", - отметила Зои.

Напомним, "Бэтмен" - одна из самых ожидаемых супергеройских картин. Премьера запланирована на 3 марта.

Согласно сюжету, на второй год борьбы с преступным миром в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника.

Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз хотел показать Готэм как город, которых охвачен коррупцией.

"Я хотел сделать историю, в которой коррупция Готэма была бы одним из самых важных аспектов истории, потому что Готэм — больное место. Брюс отчаянно пытается что-то изменить. Он все еще застрял, если честно, эмоционально подавлен в свои 10 лет, потому что это травма, которую невозможно пережить — быть свидетелем убийства своих родителей в этом месте", — рассказал Мэтт Ривз в интервью журналу Esquire.

Напомним, 25-летняя пользовательница Reddit рассказала, что ее муж выбрал посетить премьеру ленты "Бэтмен", а не поддержать ее на родах их первого ребенка.

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