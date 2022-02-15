3 марта 2022 выходит новый фильм о Бэтмене с Зои Кравиц в роли Женщины-кошки.

Накануне премьеры Бэтмена Зои Кравиц дала интервью Elle, в котором рассказала о своей культовой роли, а также о том, что сейчас происходит в ее личной жизни. Кроме того, звезда украсила обложку журнала.

Актриса рассказала, что долгое время ее преследовал комплекс неполноценности на фоне популярности ее отца. Однако после выхода сериала "Большая маленькая ложь" она раскрыла свои таланты публике всего мира.

"Люди всегда считали, что если я получила работу, то только благодаря этому (своей фамилии и родству, -ред). Это было тяжело. Но я была невероятно привилегированна, это факт. Легко нашла агента. Не собираюсь притворяться, что это не помогло мне", - рассказывает Зои.

Актриса говорит - вопросов о родителях не избегает, однако старается подчеркнуть, что является самодостаточной личностью.

Говоря о Женщине-кошке в новом Бэтмене, Зои Кравиц отметила - дополнить список актрис, сыгравших данную роль было честью для нее. Чтобы привести себя в нужную для фильма форму она каждый день после рабочего дня по три часа тренировалась дома.

Кроме того, Кравиц прокомментировала и развод. Зои призналась, что к решению разойтись с мужем ее привел самоанализ и длительный карантин. А вот об отношениях с новым мужчиной она не хочет говорить публично, кратко ответив: "Я счастлива".

Напомним, ранее голливудская актриса Зои Кравиц рассказала, что тщательно готовилась к роли Женщины-кошки в новом "Бэтмене". В частности, она изучала поведение диких животных.

Также УНИАН писал, что Кравиц, которая снялась в фантастическом боевике "Люди Икс: Первый класс", сфотографировалась обнаженной для модного журнала The Pop.

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