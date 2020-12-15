Певец Робби Уильямс представил клип на песню под названием Can’t Stop Christmas, в котором предстал в образе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Читайте такжеШон Мендес и Камила Кабельо выпустили клип на рождественскую песнюСингл вошел в расширенное переиздание рождественского альбома The Christmas Present (2019). Одним из соавторов трека выступил британский писатель и журналист Крис Хит, автор двух биографических книг о Робби Уильямсе.
Режиссером видео выступил Дэн Мэсси, работавший с Тейлор Свифт и Эдом Шираном, передает 112.ua.
По сюжету Уильямс отмечает Рождество вместе со своими близкими и наблюдает за действиями правительства на экране, после чего созванивается с ними по Zoom. В клипе также появляется актриса в образе бывшего британского премьера Терезы Мэй.
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