Премьера сериала запланирована на март 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер криминального сериала "Джентльмены" (The Gentlemen) от режиссера Гая Ричи, основанного на его же одноименном фильме 2019 года.

В центре сюжета спин-оффа окажется молодой человек по имени Эдди Холстед, который узнает, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона (главного героя оригинального фильма – ред).

Режиссером и сценаристом сериала "Джентльмены" стал сам Гай Ричи, так же известный по таким кинохитам, как "Карты, деньги, два дымящихся ствола", "Большой куш", "Шерлок Холмс", "Агенты А.Н.К.Л.", "Меч Короля Артура", "Гнев человеческий" и многим другим.

Главную роль в сериале исполнил английский актер Тео Джеймс, известный по франшизе "Другой мир", трилогии "Дивергент", а также сериалам "Аббатство Даунтон", "Белый лотос" и "Жена путешественника во времени".

Также в шоу задействованы Кая Скоделарио (сериал "Молокососы", франшиза "Бегущий в лабиринте", фильмы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Красивый, плохой, злой", "Обитель зла: Раккун-Сити"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Калейдоскоп"), Винни Джонс ("Карты, деньги, два дымящихся ствола", "Большой куш", "Евротур"), Рэй Уинстон ("Отступники", "Холодная гора", "Черная вдова"), Джоэли Ричардсон ("Девушка с татуировкой дракона", "Красные огни", "Любовник леди Чаттерлей") и другие.

Премьера сериала запланирована на март 2024 года, первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Фильм "Джентльмены" – интересные факты

Криминальная экшн-комедия Гая Ричи "Джентльмены" вышла в прокат в декабре 2019 года. Фильм рассказывал об американце Микки Пирсоне, который сумел построить крупнейшую наркоимперию в Лондоне благодаря хитрой схеме с использованием поместий обедневшей английской аристократии. Однако все это оказалось под угрозой, когда с Микки решил поквитаться публично униженный им журналист.

Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант, Джереми Стронг, Эдди Марсан и другие.

Фильм получил положительные отзывы критиков, а также сумел собрать в прокате более 115 миллионов долларов при бюджете 22 миллиона.

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