Ридли Скотт рассказал об идеях для нового "Чужого"

Режиссер считает, что у «Чужого» есть будущее, хотя франшизе придется «переродиться».

Режиссер Ридли Скотт («Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор») рассказал, что размышляет о возвращении к фантастической франшизе «Чужой».

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В общении с журналистами Los Angeles Times постановщик заявил, что у этой фантастической вселенной есть потенциал для новых историй. После работы над первым фильмом Скотт отошел от франшизы, и вернулся к ней лишь в спустя несколько десятилетий, с фильмами «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017).

Оба фильма были прохладно встречены зрителями и не оправдали кассовых ожиданий в прокате.

Тем не менее, режиссер считает, что у «Чужого» есть будущее, хотя этого франшизе придется «переродиться».

«Когда я работал над первым фильмом, мне было интересно, для чего было создано это существо и почему оно было на своего рода военном корабле с яйцами. Каково предназначение того судна и яиц?», - заключил он.

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