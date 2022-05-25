Картина создана на основе реальных событий о жизни людей в Мариуполе в годы Второй мировой войны.

Фильм производства Одесской киностудии "Почему я живой" украинского режиссера Вилена Новака одержал победу в номинации Best Feature Film Director на фестивале Silk Road Film Awards Cannes.

"На фестивале Silk Road Film Awards Cannes фильм Одесской киностудии "Почему я живой" режиссера Вилена Новака одержал победу в номинации Best Feature Film Director (Лучший режиссер полнометражного фильма)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Производственная ассоциация Шелкового пути (ASRP) зародилась в Каннах в 2019 году. Цель ASRP продвигать профессионалов кино и музыки преимущественно из стран Шелкового пути и со всего мира. Также – расширение границ проекта "Шелковый путь" с целью развития международного культурного обмена с Францией, организация двух независимых кинофестивалей: Каннского международного фестиваля независимого кино (CIIFF) и Silk Road Film Awards Cannes (SRFA).

"Фильм "Почему я живой" - это история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине XX века. Юные Фрося и Ленчик мечтают о свадьбе, но отец девушки против евреев в семье. Но жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионы людей приходит война", - отмечают создатели фильма.

Как сообщал УНИАН, премьера фильма "Почему я живой" режиссера Вилена Новака состоялась в августе 2021 года на 12-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ). Фильм снят на Одесской киностудии примерно за один год, но задумывался еще в начале 90-х годов прошлого века. Проект удалось осуществить в связи с тем, что он получил государственную поддержку – картина была утверждена в качестве одного из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино.

Фильм носит автобиографический характер – поставлен по сценарию писателя Евгения Митько.

В ролях – Виктор Жданов, Роланд Мешко, Анастасия Маркив, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вільбік, Алексей Горбунов, Георгий Делиев, Максим Горай, Елена Репина, Анастасия Борисова и другие. Оператор-постановщик фильма – Даниил Дедков, художник-постановщик – Виктор Фомин, композитор – Владимир Гронский. Продюсеры-Андрей Осипов и Елена Дементьева.

В мае 2022 года "Почему я живой" признан лучшим полнометражным фильмом на кинофестивале Future of Film Awards, а также получил золотую награду фестиваля HOLLYWOOD GOLD AWARDS.

Напомним, в Каннах проведут благотворительный аукцион в поддержку Украины.

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