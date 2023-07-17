Олег Сенцов заверил, что у других ребят тоже все хорошо, а запорожские врачи знают свое дело.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который воюет на фронте с российскими оккупантами, снова получил ранение.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном обломки. С лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", - написал он в своем Facebook.

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Сенцов заверил, что у других ребят тоже все хорошо, а запорожские врачи знают свое дело.

Олег Сенцов на войне - детали

Ранее украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил на фронте травму. У защитника Украины диагностировали контузию. Сенцов обнародовал в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что бойцы только завершили бой за важный для контрнаступления рубеж. По его словам, всего ранения получили трое военных.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен вручил режиссеру, который сегодня воюет на фронте с российскими оккупантами,Олегу Сенцову и писательнице Оксане Забужко от президента Франции Эммануэля Макрона высшую награду – Орден Почетного легиона.

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