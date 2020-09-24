Название фильму пока не придумали

Актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новой драме режиссера Дэвида Литча, который снимал вторую часть "Дэдпула".

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Сценаристом фильма стал Дрю Пирс, который писал для "Железного человека 3", передает Deadline.

Пока фильм не получил название. Также неизвестно, когда он выйдет в прокат. Сообщается лишь то, что картина расскажет о каскадере. Литч и сам был каскадером, а потом объединился со своим коллегой Чадом Стахелски, чтобы снять "Джона Уика", и с тех пор их карьеры пошли в гору. А Гослинг играл водителя-каскадера в фильмах "Драйв" и "Место под соснами".

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Автор: УНИАН