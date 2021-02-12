Награда стала свидетельством активной гражданской и социальной позиции режиссера.

Ежегодная премия ознаменовала работу Спилберга по противодействию расовой и национальной нетерпимости, а также сохранения и приумножения исторической памяти о Холокосте

Известный американский кинорежиссер и филантроп Стивен Спилберг, которого считают самым успешным режиссером современности, стал лауреатом ежегодной премии «Генезис» за 2021.

Награда стала свидетельством активной гражданской и социальной позиции режиссера, его выдающихся достижений в кинематографе, принципиальной борьбы с антисемитизмом и другими формами нетерпимости, а также плодотворной работы по защите и сохранению исторической памяти о событиях Второй мировой войны, а именно Холокоста.

«Премия «Генезис» отмечает неповторимый талант Стивена Спилберга, его стремление сделать мир лучше, а также тот уникальный вклад, который он сделал, чтобы открыть глаза послевоенным поколениям на ужасы Холокоста», – отметил основатель и глава Фонда премии «Генезис» Стэн Половец.

Стивен Спилберг известен своими фильмами, которые освещают сложные социальные проблемы, в частности расовую и национальную нетерпимость, рабство и мораль войны. Особым достижением в режиссерской карьере Спилберга стал фильм "Список Шиндлера" (1993), который рассказывает историю о спасении около 1200 евреев немецким промышленником Оскаром Шиндлером во время Второй мировой войны. Фильм стал важной вехой в распространении исторической памяти о событиях Холокоста.

Впервые при выборе победителя премии ключевое значение имело всеобщее голосование. Более 200 000 евреев отдали свой голос при выборе нынешнего победителя. Стивен Спилберг получил наибольшее количество голосов. Призовой комитет, который и определяет окончательного победителя премии, учел этот фактор и отдал победу Спилбергу.

"Еврейская Нобелевская премия" вручается ежегодно за профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям. Лауреат также получает денежное вознаграждение в 1 миллион долларов.

Ранее победителями премии «Генезис» стали судья Верховного Суда США Рут Бадер Гинзбург, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, правозащитник и председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский и другие.

По традиции, лауреаты премии «Генезис» передают денежное вознаграждение на благотворительность. Прошлогодний победитель премии правозащитник Натан Щаранский направил средства на поддержку частных лиц и организаций, которые работают на преодоление кризиса, вызванного Covid-19 и предотвращение будущих пандемии.

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Автор: УНИАН