Sony собирается изменить график выхода премьер.

Компания Sony планирует изменить график выхода осенних премьер. Так, в список "подвинутых" попала и вторая часть "Венома".

Об этом сообщает Vulture.

"Веном 2: Карнаж" могут перенести на 21 января 2022 года. И все из-за обострения пандемии коронавируса в мире.

Но студия ждет, чтобы сделать объявление до окончания CinemaCon, ежегодной феерии, во время которой руководители и владельцы сетей кинотеатров поражаются предварительным взглядам на грядущие блокбастеры Голливуда", - сообщает издание.

Отметим, что ранее премьеру второй части фильма уже переносили. Изначально она должна была состояться 24 сентября 2021 года. Затем выход "Венома 2: Карнаж" перенесли на 15 октября этого года. А сейчас и вовсе - на следующий год.

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По сюжету более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

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Автор: Диана Могилевич