Фильм выйдет 16 сентября 2021 года.

В сети обнародовали второй дублированный трейлер фильма "Веном", который получил название "Веном 2: Карнаж".

Фильм основан на комиксах Marvel, а помогал со сценарием исполнитель главной роли Том Харди.

В новой части картины можно будет увидеть противостояние Эдди Брока (Том Харди) и Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон). Также к актерскому составу присоединится и Мишель Уильямс, которая сыграет возлюбленную Тома Харди.

Напомним, фильм должен был появиться на больших экранах еще в октябре 2020 года, но пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы. Так, премьеру переносили несколько раз. Сейчас же она запланирована на 16 сентября 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич