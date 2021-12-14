Премьера фильма состоялась 13 декабря 2021 года в Лос-Анджелесе.

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма от студии Marvel "Человек-паук". По такому случаю звезды собрались на красную дорожку и даже успели попозировать для папарацци.

Американская актриса Сторм Рид ("Эйфория", "Излом времени") появилась на премьере в нежном комбинезоне с открытой спиной. Отметим, что актриса позировала в фотозоне в не очень удачных позах, поэтому на нескольких кадрах можно рассмотреть ее грудь.

Обладательница премии "Оскар" Мариса Томей ("Рестлер", "Рассказ служанки") предстала перед публикой в блестящем длинном платье с высоким разрезом на бедре, которое буквально сверкало под ярким светом софитов.

Но самый эффектный наряд был у Зендеи ("Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома"). Актриса появилась на красной дорожке в легком платье на бретельках с принтом паутины. При этом оно едва прикрывало интимные части ее тела. Также она обула черные лодочки на высоком каблуке.

"Человек-паук: Нет пути домой": что известно о фильме

События ленты разворачиваются вскоре после финала "Вдали от дома". Режиссером картины выступил Джон Уоттс. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и Мариса Томей. Премьера запланирована на 15 декабря 2021 года.

Напомним, финал фильма "Человек-паук: Нет пути домой" переделали прямо во время съемок.

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Автор: Диана Могилевич