Актер, сыгравший главного персонажа, считал финал фальшивым и неправдоподобным.

Голливудский актер Том Холланд, сыгравший главную роль в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", раскрыл подробности съемок. Оказалось, финал истории пришлось переделывать прямо на ходу.

Об этом Холланд рассказал в интервью изданию GQ.

По словам Холланд, производство фильма было "полным хаосом". Перед первым днем съемок еще не были заключены контракты с несколькими ключевыми актерами. Некоторые артисты просто не могли определиться, нужны ли им съемки в этом фильме.

"Человек-паук: Нет пути домой" должен был выйти в прокат сразу после фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", однако премьера этой истории откладывалась из-за коронавируса. Тогда создателям фильма о Человеке-пауке пришлось переделывать сюжет.

Сценарий переписывался практически каждый день. Актеры даже не пытались понять, что их ждет в третьем акте фильма, потому что сам режиссер не мог предположить о том, каким в итоге будет финал.

Сам финал не понравился Холланду. Актер рассказал, что когда он вник в сюжет и попытался понять концовку, он назвал все это "безумием". Холланд постоянно останавливал съемки и говорил, что не верит в финал и считает его фальшивым.

В итоге режиссер услышал недовольство актера. Финал фильма переделали прямо во время съемок. Холланд рассказал, что актеры и режиссер придумали концовку, после чего озвучили свою идею сценаристам. Те быстро составили новый план и переписали сценарий.

Напомним, вчера вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Он раскрыл неожиданные детали сценария.

"Человек-паук: Нет пути домой": что известно о фильме

События ленты разворачиваются вскоре после финала "Вдали от дома".

Режиссером картины выступил Джон Уоттс.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и Мариса Томей.

Премьера запланирована на 15 декабря 2021 года.

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Автор: Полина Кузенко