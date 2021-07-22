Киностудия Warner Bros. опубликовала второй трейлер фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Последний известен по картинам "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049".
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros.
Лента "Дюна" основана на одноименном бестселлере Фрэнка Герберта, она - о вселенной будущего, где семьи имеют в своем распоряжении планеты и хотят получить "меланж" - позволяющее видеть будущее и путешествовать в космосе.
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По сюжету, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ… и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия.
Актерский состав поражает: Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем.
Мировая премьера фильма состоится на 78-м Венецианском кинофестивале, он пройдет с 1 по 11 сентября. В украинском прокате картина может появиться 17 декабря.
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