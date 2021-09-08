Леонардо ди Каприо в новом фильме попытается спасти мир.

В сети появился трейлер долгожданного фильма "Не смотри вверх", главную роль в котором сыграет американский актер Леонардо Ди Каприо ("Титаник").

Картина расскажет историю двух астрономов низкого уровня, которые должны отправиться в гигантское медиа-турне, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете, которая разрушит планету Земля. Но происходит так, что они сталкиваются с недоверием человечества. Интересно, удастся ли им все-таки спасти Землю?

Сценаристом и постановщиком фильма выступил Адам Маккей, который является лауреатом премий "Оскар", BAFTA и "Эмми". Одной из самых нашумевших его последних работ стал фильм "Власть" с Кристианом Бейлом в главной роли. Картина получила 6 номинаций на "Золотой глобус" и 8 номинаций на премию "Оскар", в том числе две персональные для Маккея: за лучшую режиссерскую работу и за лучший оригинальный сценарий.

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Отметим, к актерскому составу "Не смотри вверх" также присоединились Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Рон Перлман, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде и Химеш Патель.

Премьера фильма состоится 24 декабря 2021 года на Netflix.

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Автор: Диана Могилевич