Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube
Стриминговая платформа Netflix показала трейлер комедийного боевика "Последний наёмник", в котором Ван Дамм играет главную роль.
"Загадочный тайный агент, осуждённый правительством, вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация", - говорится в синопсисе.
Также отмечается, что к Ван Дамму присоединяться и такие актеры как Эрик Жюдор, Миу-Миу, Патрик Тимси, Валери Каприски, Нассим Си Ахмед, Майк Гассэвей и другие.
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