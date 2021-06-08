Премьера фильма состоится 30 июля 2021 года на Netflix.

Стриминговая платформа Netflix показала трейлер комедийного боевика "Последний наёмник", в котором Ван Дамм играет главную роль.

"Загадочный тайный агент, осуждённый правительством, вынужден вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация", - говорится в синопсисе.

Также отмечается, что к Ван Дамму присоединяться и такие актеры как Эрик Жюдор, Миу-Миу, Патрик Тимси, Валери Каприски, Нассим Си Ахмед, Майк Гассэвей и другие.

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Автор: Диана Могилевич