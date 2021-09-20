Продолжаются съемки продолжения сериала "Секс в большом городе". Фанаты с нетерпением ждут новые кадры.

В сети интригуют фанатов "Секса в большом городе" кадрами перезапуска сериала.

Читайте такжеВ продолжении "Секса в большом городе" не будет Мистера БигаТак, HBO Max на своем YouTube-канале опубликовал тизер перезапуска многосерийной ленты. Вышел он недолгим, но интригующим.

На записи мы видим абсолютно счастливых Сару Джессику-Паркер, Синтию Никсон (Миранду) и Кристин Дэвис (Шарлотту). Также в кадре появляется Мистер Биг в исполнении Криса Нота. Счастливая героиня сериала Кэрри Брэдшоу обнимается с ним на кухне и целуется. Так что продолжению love story быть!

Смотрите видео с 00:25

"Секс в большом городе": что известно о сериале

"Секс в большом городе" - американский сериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Он выходил с 1998 по 2004 год. Телесериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг: они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл. Последняя (исполнительница роли Саманты) отказалась от съемок продолжения сериала.

В 2021 году началась работа над продолжением "Секса в большом городе" - сериалом "И просто так…".

Автор: Ольга Робейко