Анюта Славская в клипе сменила несколько образов - от светской львицы до боксера.

После двухлетней паузы в музыкальном творчестве певица Анюта Славская представила клип на песню "Магнит". Трек создан в коллаборации со шведским музыкантом, лидером культовой группы Secret Service Тимом Нореллом.

Оказывается, несколько лет назад певица попала на концерт Secret Service в Киеве. Тогда она решилась взять автограф у артиста. Благодаря этому они смогли немного пообщаться и вот сейчас появился результат их знакомства.

"Тим отслушал мои треки, и сказал, что у меня тесситура голоса - очень похожая на легендарную французскую исполнительницу Jackie Quartz, песня которой порвала все хит-парады в 80-х. И выслал готовый трек. С марта этого года песня лежала у меня "в столе". Она долго трансформировалась и из-за закрытых границ сводилась дистанционно. Но увидев слова к песне поляка Влада Шумана - сразу поняла, что это оно", - сказала певица.

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В клипе певица предстала в пяти кардинально разных образах: светская львица, журналист, ринг-герл, боксер, рефери. И все для того, чтобы показать разные грани женщины. Идея клипа - борьба. Каждый день обычная девушка, девочка, женщина сражается с преградами как внутри, так и снаружи.

"Мы меняем свое настроение и отношение к той или иной ситуации сотни раз в день, и в этом наша уникальность. Тысячи оттенков настроения, яркие краски сменяются черно-белой картиной, серые полутона сменяются солнечным озарением. Мы можем все: родить нового человека, создать себя с нуля, упасть как лебедь об землю, подставить вторую щеку и как птица Феникс восстать из пепла. Борьба каждый день за свое счастье, за благополучие, за будущее, за любовь", - добавила Славская.

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Автор: Диана Могилевич