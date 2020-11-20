В воскресенье, 22 ноября, на «1+1» пары полуфиналистов исполнят по три танца, один из которых - танец с ведущими шоу. Впервые в истории проекта Юрий Горбунов и Тина Кароль станцуют со звездами.

В тринадцатом эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. На этой неделе ведущие шоу будут помогать парам получить высокие баллы от судей и зрителей. Так, Тина Кароль исполнит румбу вместе с рок-дивой Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, Юрий Горбунов продемонстрирует квикстеп ради выступления с актрисой Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком, а вот ведущий балкона Олег Винник будет танцевать танго вместе с «черной пантерой» Сантой Димопулос и Максом Леоновым.

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Кроме того, каждая из пар продемонстрирует еще по два танца: из латиноамериканской программы и из классической. В это воскресенье по результатам судейского и зрительского голосования, одна пара покинет шоу в шаге от финала.

Четвертым приглашенным судьей шоу станет эпатажная ведущая и участница «Танців з зірками -2» Леся Никитюк.

Встречать гостей на балконе будут бывшие участники четвертого сезона «Танців з зірками» Олег Винник и Оля Фреймут, которая хорошо известна своими «острыми» комментариями в адрес участников и судей.

На этой неделе зрителей ждет много сюрпризов. Так, Иракли Макацария станцует зажигательное фламенко вместе со своей бывшей партнершей Яной Заяц, с которой они боролись за победу в «Танцях з зірками -2». Кумир миллионов Олег Винник исполнит свой хит «Як жити без тебе». Также, зрители увидят яркие выступления артиста LAUD и специального гостя вечера, певца Ивана Дорна.

Напоминаем, каждое воскресенье зрители могут поддержать своих фаворитов. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1plus1.video».

С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения «1plus1.video». В нем доступна функция «Суперголос», равная 7 смс сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 «Суперголосов» за одного участника.

Смотрите шоу «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

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Автор: УНИАН